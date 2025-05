Zilhicce ayının fazileti

Hicrî takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce 28 Mayıs 2025 (1446) Çarşamba günü itibarıyla başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dinî günler ve hicrî aylar takvimine göre 1 Zilhicce 1446 – Miladî takvime göre 28 Mayıs Cuma gününe denk gelir.

9 Zilhicce 1446 yani 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe, 10 Zilhicce 1446 – 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramının 1. günü, 11 Zilhicce 1446- 7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü, 12 Zilhicce 1446- 8 Haziran Pazar Kurban Bayramının 3. günü, 13 Zilhicce 1446- 9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramının 4. günüdür. 25 Haziran'da Zilhicce ayı biter ve 26 Haziran 2025 itibarıyla yeni Hicrî yıl ayı olan Muharrem başlar. Hicrî takvimde 1447 yılına geçilir.

Bu ayın ilk on günü hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de Fecr suresinde “Ve on geceye yemin olsun.” ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların 12.’si olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “Leyale-i Aşere”, yani on mübarek gecedir. 10. gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (asm) bu günlerin önemini şöyle ifade ediyor: “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür. Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (ra) buyurdu ki: “Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: “Aşure günü orucunu, Zilhicce'nin on günü orucunu, her ay üç gün orucunu ve sabahın iki rekât sünnetini.”

Bugünler; bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimize tâbi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allah’ı zikretmeliyiz. Yani kelime-i tevhidi çokça tekrarlamalıyız.

Çünkü Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir gün Musa Peygamber, “Ey Rabbim!...”der. “Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin. Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?” Bu soruya Yüce Allah (cc) şöyle cevap verir: “Ey Musa! Zilhicce ayını yücelt, ilk 10 günü, ‘La ilahe illallah’ cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim.”

Bu defa Hz. Musa, “Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulların söylüyor” der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. “Ey Musa! Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde bir defa, ‘lâ ilâhe illallah’ diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar.”

Peygamberimiz (asm), Zilhicce ayının ilk on gününde meydana gelen olay ve hadiseleri şöyle açıklamıştır: “Allah (cc) Âdem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir. İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (cc) ufak-tefek günahlarını affeder.

Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde, Yunus Peygamberin duasını kabul ederek kendisini balığın karnından çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır.

Zilhicce'nin üçüncü günü Allah (cc) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti. Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (cc) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce'nin dördüncü günü İsa Peygamberin doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah, umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Altıncı günü Allah (cc), sevgili peygamberi Hz. Muhammed’e (asm) hayır kapılarını açar. Bu günde oruç tutanlara Allah rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz.

Yedinci günü Cehennem kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafâtlar verir.

Sekizinci günü İbrahim Peygamber (as) kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyulduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (cc) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafâtlar verir.

Dokuzuncu günü arafe (İbrahim Peygamberin oğlu İsmail'i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür. Bu günde oruç tutan kimsenin Allah geçmis ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder. ‘Bu gün dininizi son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım’ diyen Allah kelamı bugün inmiştir.

Nihayet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de Kurban Bayramı günüdür. Bu günde kurban kesen kimsenin Allah kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğun ufak-tefek tüm günahlarını affeder.”