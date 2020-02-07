Fransa’nın politikası zengine yaradı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomik politikaları zenginlere fayda sağladı.

Fransa Ekonomik Şartlar Gözlemevi’nin (OFCE) yayımladığı rapora göre, Macron’un son iki yılda hayata geçirdiği ekonomik politikalar yoksul Fransızların yüzde 5’inin yıllık kazancının 240 avro düşmesine sebep oldu. Zenginlerin yüzde 5’i de bu ekonomik politikalar sayesinde yıllık gelirlerini 2 bin 905 avro arttırdı. Raporda, Mayıs 2017’de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron’un politikalarının özel sektöre de fayda sağladığı belirtildi. Bu politikalardan en zararlı çıkanların ise işsiz ve emekliler olduğu vurgulandı. AA

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