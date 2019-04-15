Fransada çirkin İslamofobi'k hareket

Fransa'nın Rennes kentinde üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Bretagne Bölgesi İslam Konseyi'nin olay üzerine şikayette bulunacağı belirtildi. CFCM bünyesinde faaliyet gösteren İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, basına yaptığı açıklamada, söz konusu yazıların silinmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Fransa'da seçimler yapılacağı zaman Müslüman karşıtı saldırıların arttığına dikkati çeken Zekri, "8 yıldır bu görevi yapıyorum, alıştım artık. Seçimler yaklaştığında Fransa'nın sorunlarını İslam'a ve Müslümanlara mal ediliyor." dedi. Fransa'da halk, en yakın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için 26 Mayıs'ta sandık başına gidecek. AA

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