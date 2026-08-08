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Emekli, mezar da yaptıramıyor

08 Ağustos 2026, Cumartesi 00:33
Artan maliyetler mezar fiyatlarını da yükseltti. Ustalar, emeklilerin mezar yaptırmakta zorlandığını, bazılarının ise fiyatlar artmadan sipariş verdiğini söylüyor.

Bursa’da uzun yıllardır mezar ve mermer işleri yapan usta Celal Er, mezar yapımına olan talep ve artan maliyetlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Artan maliyetlerin işi de etkilediğini söyleyen Er, vatandaşların alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. 

“Eskiden emekliler hiç kimseye danışmadan kendi ya da eşinin mezarını yaptırırdı. Şimdi ise çocuklar bir araya gelip para toplayarak mezar yaptırıyor. Ne yazık ki emekli maaşları mezar fiyatlarının gerisinde kaldı” ifadelerini kullandı.

Sadece mezar taşını yaptıran da var

Mezarın tamamını değil, yalnızca taş yaptırmak isteyenlerin de olduğunu belirten Er, “Toprak mezarlara baştaşı yaptıranlar oluyor. Sadece baştaşı fiyatları da modeline ve işlemelerine göre arttıyor” dedi.

“Ölmeden yaptırsam olur mu?”

Osmaniye’de mezar yapım ustası olan Mustafa Saltalı ise artan fiyatlar sebebiyle cenazeleri olmadığı halde kendisine sipariş verenler bulunduğunu anlatarak, “Bir emekli geldi, ‘Ben ölmeden mezar paramı versem olur mu?’ dedi. Şaka yapıyor sandım. ‘Fiyatlar hızla artıyor, ben geçen yıl sormuştum birisine 22 bin lira demişti, yine sordum aynı mezarı adam bu sefer de 28 bin lira. Ben ölene kadar belki 50-60 bin lira olur, belki çocuklarım yaptıramaz’ diyor” ifadelerini kullandı. 

Mermeri Afyonkarahisar’dan getirttiğini bildiren Saltalı, akaryakıt zamlarını anımsattı ve “1 yıl önce 18-20 bin liraya Afyon’dan getirdiğim nakliyeye daha yeni 44 bin lira verdim” dedi.

Osmaniye-Anka

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