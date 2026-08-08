Hukuk herkese eşit uygulansın

Yazar Memduh Bayraktaroğlu, TBMM’ye sunulan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile terörün sona ermesi halinde bunun Türkiye adına tarihî bir başarı olacağını, yaklaşık yarım asırlık çatışmanın sona ermesinin ülkenin en önemli kazanımlarından biri olacağını belirtti.

Nefes’te yazan Bayraktaroğlu devletlerin bazen “daha fazla insan ölmesin” diye geçmişin ağır suçlarıyla bile yüzleşerek zor kararlar aldığını söyledi. “Eğer gerçekten yeni bir sayfa açılacaksa bu sayfa yalnızca Kürt meselesini değil, son yıllarda devletle vatandaş arasındaki güveni aşındıran bütün hukuki yaraları kapsamalıdır…” diyen Bayraktaroğlu, “Terörsüz Türkiye büyük bir tarihî başarı olabilir… Ama daha büyüğü… Yani, terörsüz, korkusuz ve adaletinden kimsenin kuşku duymadığı bir Türkiye de mümkündür… Barışı getireceksek yarım getirmeyelim…. Silahlar tabiî ki sussun ama… Bırakın vicdanlar konuşsun... Zira bir ülkeyi gerçekten bütünleştiren şey aynı fikirde olmak değil… Aynı hukukun herkese eşit uygulanacağına inanabilmektir…” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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