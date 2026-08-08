Asıl süreç bundan sonra başlıyor - Barış gelsin adaletle gelsin

KAMUOYU, ASIL SÜRECİN “ÇERÇEVE YASA”NIN KANUNLAŞMASINDAN SONRA BAŞLAYACAĞI YÖNÜNDE KANAAT ORTAYA KOYDU. ÇÖZÜMÜN ADALETLE MÜMKÜN OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi’ne ilişkin “Daha atılacak çok önemli adımlar var. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Dünyadaki örneklerde de tam da sıkıntılı süreçler, işte eve dönüş, entegrasyon diye ifade edeceğimizde sayısal anlamda baktığımızda büyük bir sayıyı ifade ediyor. Bunların Türkiye’ye gelişleri, topluma entegrasyonları, bölgede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, bu işin mağduriyetlerinin giderilerek hem de ailesini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanların sürece destek vermeleri, bir toplumsal desteğin oluşması bugün en önemli sorun olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Hızlı adımlar atılmalı

Kaya, bu süreçten hem Egeli hem Marmaralı hem Akdenizli hem de Doğu ve Güneydoğu’daki insanların “Gerçekten iyi ki bitti ve biz bu sürece destek vererek çocuklarımız ölmeyecek hem de ülkenin ekonomisini düzeltecek bir sürece girdi” demesi gerektiğini ifade ederek, “Şimdi siz bunu yapmazsanız, yani toplumun duygularına hitap edecek bazı adımlar atmazsanız, toplumsal destek oluşturmazsanız zaten gelenlerin intibakı, yani entegrasyonunda çok kolay bir yol haritası oluşmayacak. Bazı sıkıntılar sürekli önümüzde olacak. Öncelikle bunları da ortadan kaldıracak adımların hızlı atılması lâzım” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi