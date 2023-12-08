G7: Gazze’de acil eyleme ihtiyaç var

G7 ülkelerinin liderleri, Gazze’de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi G7 liderler zirvesinde, Gazze Şeridi, Rusya-Ukrayna krizi dahil gündemdeki konular ele alındı. Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Orta Doğu’daki krizle ilgili “Gazze’de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç var” ifadesi kullanıldı. Bölgeye yardımların sağlanması için “daha fazla insani aranın” desteklenip teşvik edildiği kaydedilen bildiride, Hamas’ın “tüm rehineleri ön koşulsuz derhal serbest bırakması” çağrısı yapıldı. Haber Merkezi

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