Gani, Kabil yıkılmasın diye terk etmiş

Taliban’ın Afganistan’a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden kaçma kararını savundu ve bunu “Kabil’in yıkımını önlemek için” yaptığını iddia etti.

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Gani, yaptığı açıklamada, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos’ta uyandığında, bunun Afganistan’daki son günü olacağını öngöremediğini söyledi. Gani, uçak Kabil’den havalandığında ülkeden ayrıldığını anladığını aktardı. Taliban’ın ilk başta Kabil’e girmemeyi kabul ettiğini ancak iki saat sonra durumun değiştiğini anlatan Gani, “Taliban’ın iki farklı fraksiyonu iki farklı yönden yaklaşıyordu ve aralarında 5 milyonluk şehri yok edecek ve insanlara ciddi zarar verebilecek büyük bir çatışma olasılığı çok büyüktü.” ifadelerini kullandı. AA

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