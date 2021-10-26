Gazze’de çevrimiçi hafızlık

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ndeki bir vakıf, uzaktan eğitimle uluslar arası hafızlık kursu veriyor.

Gazze’deki Kur’ân ve Sünnet Vakfı, hafızlık eğitimini dünya çapına yaymak için “Evrensel Sanal Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet Akademisi” adı altında uluslar arası bir kurs başlattı. Türkiye’de faaliyet gösteren Yedi Başak İnsanî Yardım Derneğinin desteğiyle bu ay ortasında başlayan kurs yoğun ilgi gördü. Çevrim içi uygulamalar üzerinden canlı verilen derslerle, Kur’ân-ı Kerîm’i ezber metotları, mahreç ve hafızlık eğitiminin yanı sıra İslâmî ilimler de öğretiliyor.

82 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenci

Akademiyi oluşturan Kur’ân ve Sünnet Vakfı Müdürü Bilal İmad, yaptığı açıklamada, 82 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrencinin kursa katıldığını belirtti. Aralarında Arapça bilmeyenlerin de bulunduğu öğrencilere, çeşitli dillerde 60 kişilik bir hoca kadrosuyla eğitim verildiğini ifade eden İmad, yalnızca hafızlık değil, İslâmî ilimleri ve tefsir dersleri de verildiğini ekledi. İmad, vakfın 2015’te sınırlı bir kadroyla küçük çaplı uzaktan eğitim başlattığını, giderek gelişen sistemle 2021’e dek yaklaşık 20 bin öğrenci mezun ettiklerini aktardı.