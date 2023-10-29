Gazze’de dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: “Gazze’deki halkımız dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail’in katliamına maruz kalıyor” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’deki Filistinlilerin, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını belirterek, Arap ülkelerinin liderlere, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının son bulması için “olağanüstü toplantı” çağrısında bulundu. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda konuşan Abbas, Arap ülkelerinin liderlerine Filistin halkına ve davasına yönelik vahşi saldırıların durması, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla mücadele, Filistin halkının topraklarında kalması için gerekli olan her şeyin yapılması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki işgalin son bulması için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Filistin davasının son derece zor günlerden geçtiğini vurgulayan Abbas, “Gazze’deki halkımız tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail güçlerinin katliamına maruz kalıyor.” dedi.

Binlerce çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur?

Abbas, “3 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur? Hastanelerin bombalanması karşısında nasıl sessiz kalınır? Bu vahşi yıkım ve sivillere yönelik toplu cezalandırma karşısında nasıl susulur?” ifadelerini kullandı.