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18 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze’de sağlık hizmetleri durdu

18 Nisan 2025, Cuma 19:14
Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail’in Gazze’ye yönelik aylardır süren saldırılarının, burada sağlık hizmetlerinin alınmasını imkansız kıldığını bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki son faal hastaneye yönelik saldırısını kınayan Mofokeng, açıklamasında “Uluslararası toplum ve dünya liderlerine, 1,5 yıldan fazla süredir bu vahşete göğüs geren Gazze halkının hayatı ile onurunu kurtarmak ve savaşı sona erdirmek için ellerindeki tüm araçları kullanmaları çağrımı yineliyorum” ifadesine yer verdi.

AA

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