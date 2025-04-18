Gazze’de sağlık hizmetleri durdu

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail’in Gazze’ye yönelik aylardır süren saldırılarının, burada sağlık hizmetlerinin alınmasını imkansız kıldığını bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki son faal hastaneye yönelik saldırısını kınayan Mofokeng, açıklamasında “Uluslararası toplum ve dünya liderlerine, 1,5 yıldan fazla süredir bu vahşete göğüs geren Gazze halkının hayatı ile onurunu kurtarmak ve savaşı sona erdirmek için ellerindeki tüm araçları kullanmaları çağrımı yineliyorum” ifadesine yer verdi. AA

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