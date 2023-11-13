"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

13 Kasım 2023, Pazartesi 00:18
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, GAZZE ŞERİDİ’NDE BÖLGENİN EN BÜYÜK HASTANESİ AL SHİFA’DA YETERSİZLİKLER NEDENİYLE BEBEKLER DE DAHİL CAN KAYIPLARI OLDUĞUNU AÇIKLADI. AL SHİFA HASTANESİ ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENDİĞİ VE JENARATÖRLER İÇİN YAKITIN BİTTİĞİ KAYDEDİLDİ. HASTANE YETKİLİLERİ, ONLARCA BEBEĞİN HAYATININ DA TEHLİKEDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

 

Dünya Sağlık Örgütü Gazze’deki 36 hastanenin 20’sinin çalışamaz halde olduğunu belirtirken bölgenin en büyük hastanesi Al Shifa’da yetersizlikler nedeniyle bebekler de dahil can kayıpları olduğu belirtiliyor. Al Shifa hastanesi çevresinde çatışmaların şiddetlendiği ve jenaratörler için yakıtın bittiği kaydediliyor. Gazze’deki sağlık yetkilileri aralarında iki bebeğin de olduğu altı kişinin yetersizlikler nedeniyle öldüğünü belirtti. 

Onlarca bebeğin hayatı tehlikede

Filistinli yetkililer onlarca bebeğin hayatının da tehlikede olduğunu kaydediyor. Dünya Sağlık Örgütü hastanede kalan herkes için derin endişe duyduğunu belirtirken hastaneyle bağlantısının kesildiğini de kaydetti. Hastanenin direktörü Muhammed Abu Salmiya El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Kızılhaç’la bağlantıya geçtiklerini ve onlara su, oksijen, yakıt, her şeyin bittiğini söylediklerini aktardı.

Endonezya Hastanesi’nin çevresi bombalandı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

    4 milyon kişi borç batağında

    Araç muayene ücretleri çok yüksek

    Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

    Krizin merkezi keyfi rejim

    Araç olsa 100 bini geçerdik

    Endüstriyel balıkçılık Ege Denizi’ni tehdit ediyor

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız

    Ceza Dairesi yetkisini aştı

    İsrailliler: Çocuk katletmek meşru müdafaa değildir

    Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak

    İşgal varken normalleşme yok

    Ben-Gvir Netanyahu'ya yüklendi

    Otis Kasırgası'nın ardından kent çöp yığınıyla kaplandı

    "2023 Gazze Nekbe'si"

    Saldırılar 37. günde artarak devam ediyor

    Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    İsrail vahşetine topyekün boykot nasıl olur?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Sabah derslerinin “halka ve daire” tatbikatı
    Süleyman KÖSMENE

    Arş’ın altından gelen hazine
    Genel

    Siyonist Bakan: Beyrut’u da Gazze gibi yaparız
    Genel

    Krizin merkezi keyfi rejim
    Şükrü BULUT

    2003’ten 2023’e ne değişti?
    Genel

    Araç muayene ücretleri çok yüksek
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâmın tarihî seyri
    Mehmet KARA

    Zor soru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.