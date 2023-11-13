Gazze’deki 36 hastanenin 20’si çalışamaz durumda

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, GAZZE ŞERİDİ’NDE BÖLGENİN EN BÜYÜK HASTANESİ AL SHİFA’DA YETERSİZLİKLER NEDENİYLE BEBEKLER DE DAHİL CAN KAYIPLARI OLDUĞUNU AÇIKLADI. AL SHİFA HASTANESİ ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENDİĞİ VE JENARATÖRLER İÇİN YAKITIN BİTTİĞİ KAYDEDİLDİ. HASTANE YETKİLİLERİ, ONLARCA BEBEĞİN HAYATININ DA TEHLİKEDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya! Dünya Sağlık Örgütü Gazze’deki 36 hastanenin 20’sinin çalışamaz halde olduğunu belirtirken bölgenin en büyük hastanesi Al Shifa’da yetersizlikler nedeniyle bebekler de dahil can kayıpları olduğu belirtiliyor. Al Shifa hastanesi çevresinde çatışmaların şiddetlendiği ve jenaratörler için yakıtın bittiği kaydediliyor. Gazze’deki sağlık yetkilileri aralarında iki bebeğin de olduğu altı kişinin yetersizlikler nedeniyle öldüğünü belirtti. Onlarca bebeğin hayatı tehlikede Filistinli yetkililer onlarca bebeğin hayatının da tehlikede olduğunu kaydediyor. Dünya Sağlık Örgütü hastanede kalan herkes için derin endişe duyduğunu belirtirken hastaneyle bağlantısının kesildiğini de kaydetti. Hastanenin direktörü Muhammed Abu Salmiya El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Kızılhaç’la bağlantıya geçtiklerini ve onlara su, oksijen, yakıt, her şeyin bittiğini söylediklerini aktardı. Endonezya Hastanesi’nin çevresi bombalandı Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.