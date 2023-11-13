Hastanelerde bulunanlar ölümle karşı karşıya!

Gazze’deki hükümet, uluslararası kurumların müdahale etmemesi nedeniyle başta Şifa Hastanesi olmak üzere diğer hastanelerdeki Filistinlilerin ölümle karşı karşıya kaldığını belirtti.

İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze’deki hükümet ofisinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, uluslararası kurumların, Şifa Hastanesi’ndekileri ölümle karşı karşıya bırakması ve hiçbir müdahalede bulunmaması kınanırken, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) ile tüm uluslararası kuruluşlar, Şifa Hastanesi’nin maruz kaldığı felakete son verilmesi için harekete geçmeye çağrıldı.

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Elektrik kesintisinden hastalar ölüyor

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde dün sabahtan beri elektrik, su ve yiyecek olmadığı belirtildi. Ayrıca yoğun bakımdaki bir hasta ve kuvözdeki 2 bebeğin elektrik olmadığı için vefat ettiği bildirildi.

MSF’nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze’de Şifa Hastanesi’nde görevli MSF üyesi cerrah Mohammed Obeid’in hastanedeki krize ilişkin uyarılarını içeren ses kaydına yer verildi. Obeid, “Şu an durum çok kötü. Bağlantımız yok, internet yok. Dördüncü kattayız, hastanedeki dört hastaya ateş açan bir keskin nişancı var. Birinin doğrudan boynunda kurşun yarası var ve diğeri ise karnından vuruldu.” diye konuştu. Kaybettikleri hastalardan bahseden Obeid, “Elektrik olmadığı ve kuvöz çalışmadığı için ölen 2 yenidoğan hastamız var. Ayrıca yoğun bakımdaki yetişkin bir hastamız elektrik olmadığı için kapanan solunum cihazı nedeniyle hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı. Erbil - aa