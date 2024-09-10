Gazze’deki eğitim altyapısı çöktü

BM, Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki 200 okulun İsrail’in saldırıları yüzünden kapatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 tarihinden itibaren bölgede 200 civarında okulun kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, kapatılan okulların yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanıldığı vurgulandı. Eğitim kurumlarının bu şekilde işlev görmesi, bölgedeki eğitim altyapısını büyük bir krizle karşı karşıya bırakırken, insani yardım çabalarını da zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X’teki hesabından yapılan açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki 200 okulun kapatıldığı ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu okulların bazılarında, UNRWA ekipleri, sosyal faaliyetler ve psikososyal destek yoluyla binlerce çocuğun öğrenime geri dönmesi için çalışıyor.” bilgisi verildi. Haber Merkezi

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