'Gazze'deki felaket durum her dakika daha da kötüye gidiyor'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğunu ve her dakika daha kötüye gittiğini bildirdi.

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğu ve her dakika daha kötüye gittiği ifade edilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

UNRWA'ya bağlı ekiplerin Gazze'de zor durumdaki ailelere yardım etmek için zor koşullarda yorulmadan çalıştığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü: İsrail'in, Refah'a kara saldırısı planlamasına yönelik haberlerden ciddi endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,​​​​​​​ İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in, Refah'a kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Ghebreyesus, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede şiddetin daha da artmasının, özellikle sağlık tesislerinin dolu olması nedeniyle çok daha fazla ölüme ve acıya yol açacağını vurguladı.

Ghebreyesus, Refah'ta bulunan 1,2 milyon kişinin gidecekleri güvenli bir yerin olmadığını belirtti.

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin erişebileceği tam anlamıyla hizmet veren ve güvenli bir sağlık tesisinin olmadığına işaret eden Ghebreyesus, insanların yeniden başka bir yere gidemeyecek kadar kırılgan, aç ve hasta olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "İnsanlık adına İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememesi ve bunun yerine barış için çalışması çağrısında bulunuyoruz. Bu insani felaketin daha fazla kötüye gitmesine izin verilmemeli." paylaşımı yaptı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.