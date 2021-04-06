Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

İSRAİL ABLUKASI ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ’NDE KOVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR. GAZZE’DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN VERİLERİNE GÖRE, SON GÜNLERDE ORTALAMA HER 3 KOVİD-19 TESTİNDEN BİRİ POZİTİF ÇIKIYOR.

İsraİl’İn abluka altında tuttuğu ve aşı konusunda görmezden geldiği Gazze Şeridi’ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze Şeridi’ne de Kovid-19 aşısı sağlamıyor. Bugüne kadar, çoğunluğunu başka ülkelerin hibe ettiği 81 bin 600 doz aşı Gazze’ye ulaştı ve henüz bölgede sadece 24 bin kişi aşılandı. Abluka nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Gazze Şeridi’nde sağlık sektörünün üzerindeki yük, Kovid-19 salgını nedeniyle daha da arttı. Bölgede salgın hızla yayılırken Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son günlerde ortalama her 3 Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor.

Vak’a sayılarında korkutan artış

Aşı sıkıntısına ek olarak, İngiltere mutas- yonunun giderek yayılması sebebiyle Gazze Şeridi’nde Kovid-19 vak’aları artmaya devam ediyor. Gazze’de Mart ayı başında günlük ortalama 200 vak’a tesbit edilirken, son 2 günde bu sayı 1500’ün üzerine çıktı. Bölgede son günlerdeki sert yükseliş sebebiyle toplam vak’a sayısı 71 bini aştı, 632 kişi de virüs sebebiyle vefat etti.

Gazzeleler durumdan endişeli

Şifa Hastanesi’nde konuşan Ayide Cuha, salgının Gazze’deki ulaştığı boyutun endişe verici olduğunu ve astım hastası olması sebebiyle durumun kendisi için daha korkutucu olduğunu belirtti. Bir yakınını Kovid-19 testi yaptırmak için hastaneye getiren Muhammed Nafiz Muştaha da Gazze’de Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından dolayı endişe duyduğunu ve gelecek günlerde durumun daha da kötüye gitmesini beklediğini dile getirdi. Gazze’de Kovid-19 salgınında ikinci dalganın oldukça tehlikeli olduğunu kaydeden Muştaha, bölgede hayatın normale dönmesini ümit ettiğini, ancak bunun sağlanabilmesi için herkesin tedbirlerle uyması gerektiğini sözlerine ekledi.