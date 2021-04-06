"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

06 Nisan 2021, Salı 20:16
İSRAİL ABLUKASI ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ’NDE KOVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR. GAZZE’DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN VERİLERİNE GÖRE, SON GÜNLERDE ORTALAMA HER 3 KOVİD-19 TESTİNDEN BİRİ POZİTİF ÇIKIYOR.

İsraİl’İn abluka altında tuttuğu ve aşı konusunda görmezden geldiği Gazze Şeridi’ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın yanı sıra Gazze Şeridi’ne de Kovid-19 aşısı sağlamıyor. Bugüne kadar, çoğunluğunu başka ülkelerin hibe ettiği 81 bin 600 doz aşı Gazze’ye ulaştı ve henüz bölgede sadece 24 bin kişi aşılandı. Abluka nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Gazze Şeridi’nde sağlık sektörünün üzerindeki yük, Kovid-19 salgını nedeniyle daha da arttı. Bölgede salgın hızla yayılırken Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son günlerde ortalama her 3 Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor.      

Vak’a sayılarında korkutan artış      

Aşı sıkıntısına ek olarak, İngiltere mutas- yonunun giderek yayılması sebebiyle Gazze Şeridi’nde Kovid-19 vak’aları artmaya devam ediyor. Gazze’de Mart ayı başında günlük ortalama 200 vak’a tesbit edilirken, son 2 günde bu sayı 1500’ün üzerine çıktı. Bölgede son günlerdeki sert yükseliş sebebiyle toplam vak’a sayısı 71 bini aştı, 632 kişi de virüs sebebiyle vefat etti.      

Gazzeleler durumdan endişeli

Şifa Hastanesi’nde konuşan Ayide Cuha, salgının Gazze’deki ulaştığı boyutun endişe verici olduğunu ve astım hastası olması sebebiyle durumun kendisi için daha korkutucu olduğunu belirtti. Bir yakınını Kovid-19 testi yaptırmak için hastaneye getiren Muhammed Nafiz Muştaha da Gazze’de Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından dolayı endişe duyduğunu ve gelecek günlerde durumun daha da kötüye gitmesini beklediğini dile getirdi. Gazze’de Kovid-19 salgınında ikinci dalganın oldukça tehlikeli olduğunu kaydeden Muştaha, bölgede hayatın normale dönmesini ümit ettiğini, ancak bunun sağlanabilmesi için herkesin tedbirlerle uyması gerektiğini sözlerine ekledi. 

AA

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

    Virüsten sonra yokluk da vurdu: Emeklilerle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

    Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor

    Endonezya ve Doğu Timor'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Suudi Arabistan, Umre ve Kabe'de namaz için yeni şartlarını açıkladı

    Pide 4 lira

    'Tahmin edilmesi zor parola kullanın, iki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin'

    Myanmar'da kan durmuyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 570'e yükseldi

    'Teravihi camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    📷

    14. Risale-i Nur Kongresi büyük ilgi gördü: Türkiye’nin ihtiyacı adil hukuk, hürriyet ve adalet

    Donbas'ta sıcak saatler: Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı, 1 Ukrayna askeri öldü

    Virüs 1 dakikada bulaşıyor

    ‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    'Kesinlikle art niyetli bir girişimdir'

    Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

    İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutlular Ağabeyimiz vefat etti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Yeni “fişleme yasası”
    Ahmet BATTAL

    İzninizle Sayın Genel Başkan vekili...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur Kongresi’nden adalet ve hürriyet vurguları
    Süleyman KÖSMENE

    Kâbe’yi gördüğünde yapılan duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbelere karşı tedbirinizi aldınız mı?
    Genel

    Gündem hukuk ve demokrasi olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikirde mağlup düşen zorbalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.