"Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklamasına tepki

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik skandal sözlere imza attı.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

"Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler"

Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.

Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan geri adım attı

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı.

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Netanyahu, Gazze'ye nükleer silah atılması açıklaması yapan bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

İsrailli liderlerden Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden bakana tepki

İsrailli liderler, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin "gerçeklikten kopuk" olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu'nun sözlerini "sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması" olarak niteledi.

Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu'nun sözlerinin "asılsız ve sorumsuz" olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.

Gallant, "İsrail'in güvenliğinden sorumlu kişilerin bu kişiler olmaması iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki hükümetten, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı

Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik "nükleer bomba" açıklamasını, "İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olması çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Selame Maruf, yayımladığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Maruf, UCM Başsavcısı Kerim Han'dan, "bu küstah açıklamanın İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil" olmasını istedi.

Maruf ayrıca "uluslararası hukuk sisteminden, bu katillerin işledikleri korkunç suçlardan dolayı adil ceza almalarıyla sonlanacak somut ve pratik bir çaba görmek istediklerini" belirtti.

Hamas: İsrailli Bakan'ın açıklaması faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor

Hamas, abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun açıklamasını, "İsrail hükümetinin terörizmini yansıttığı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan Eliyahu'ya tepki gösterdi.

Eliyahu'nun sözleriyle ilgili Kasım, "Bu açıklamalar, faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor ve Gazze'ye yönelik soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, bu açıklamaların ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'e verdiği tam destekten kaynaklandığına dikkati çekti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası mahkemelere seslenilerek, bu Bakan'ın ve diğer İsrailli yetkililerin açıklamalarının ciddiye alınması ve Gazze'de işlenen soykırıma son verilmesi için gereken adımların atılması istendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, "katliam ve soykırım yapma konusunda katil teröristlere cesaret verdiği" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yayımlanan açıklamada da İsrail ordusunun, yavaş yavaş İsrailli Bakan'ın dediklerini yapmaya başladığı vurgulanarak "Tüm deliller, uyguladıkları suç ve soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.