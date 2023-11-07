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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı

07 Kasım 2023, Salı 18:04
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik nükleer bomba tehdidine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun'a birer mesaj gönderdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik atom bombası tehdidini büyük bir endişeyle karşıladıklarını vurgulayan Ebu Gayt, Eliyahu'nun atom bombası kullanma ihtimalinden söz ettiği Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığını hatırlattı.

"Bu açıklama, İsrail yönetimindeki ırkçılık ile aşırılık seviyelerini gösteriyor"

İsrail kabinesindeki bir yetkiliden gelen bu faşist dili "delilik" olarak nitelendiren Ebu Gayt, "Bu açıklamalar, İsrail yönetimindeki ırkçılık ile aşırılık seviyelerini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür nefreti ve ideolojik hayalleri benimseyen bir hükümetin iktidarında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik daha korkunç katliamların yaşanabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"İsrailli Bakan, uluslararası hukuka aykırı nükleer silahlara sahip olduklarını itiraf etmekle kalmıyor, bu açıklamalarıyla ırkçı bakış açılarını da ortaya koyuyor. Bu açıklamalar, Filistinlilere karşı daha fazla katliam yapma ve stratejik bir seçenek olarak da kitle imha silahlarını kullanma çağrısı yapan İsrailli bazı yetkililerin sahip olduğu tehlikeli niyetlerini ortaya koyuyor."

"BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkeleri, Eliyahu'nun tehdidini hafife almamalı

Arap ülkelerinin, bölgeyi nükleer silahlardan arındırma yönündeki değişmez tutumuna dikkati çeken Ebu Gayt, bu hedefin ilk fırsatta gerçekleşmesinin kaçınılmazlığının altını çizdi.

BM ve ona bağlı kuruluşlara sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunan Ebu Gayt, Filistin halkına yönelik zulüm devam ettikçe bölgede nefret ve aşırılığın artacağı uyarısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkelerinin de Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne karşı nükleer bomba kullanma tehdidini hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

İsrailli Bakan'ın "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, katıldığı bir radyo programında, nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

AA

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