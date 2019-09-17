Gazzeli kadınlardan ‘kansere’ karşı nakış

Gazze’de kanser hastası kadınlar, bir dernek tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında nakış işleyerek, hastalık nedeniyle çektikleri acıları ve sıkıntıları unutmaya çalışıyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Filistin Kanser Hastaları Bakım Derneği, çeşitli kanser türlerine yakalanan kadınların, sosyalleşmesi, hayata adapte olması, maddi kazanç sağlaması ve hastalık psikolojisinden kurtulması amacıyla nakış işleme projesi başlattı.

Projeye katılan 15 kadın, rengârenk kumaşlar ve ipliklerle nakış yaparak kanserin beraberinde getirdiği sıkıntıları hafifletmeye, unutmaya çalışıyor. Nakış işleme projesine katılan 54 yaşındaki Nihad es-Suvalhi yaptığı açıklamada kendisine 2011 yılında meme kanseri teşhisi konulduğunu anlattı.

Sıkıntıları hafifliyor

Hastalıkla mücadele ettiğini belirten Suvalhi, hem sıkıntılarının hafiflemesi hem ailesine maddi destek sağlamak amacıyla söz konusu projeye dahil olduğunu dile getirdi. Suvalhi, sözlerine şöyle devam etti: “Projeden çok istifade ettim. Bir meslek sahibi oldum ve bu meslek vasıtasıyla gelir elde edeceğim. Kocam 63 yaşında ve çalışmıyor. Bir şeyler üretmek hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Üstelik buradayken çektiğim acıları ve kendimi bir nebze olsun unutuyorum. Kendimi değerli hissediyorum.” Nakışlı çanta ve cüzdanlar yapan 55 yaşındaki Rida Matar da kanserle 2016 yılında yüz yüze geldiğini söyledi. Yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede göğsünde kötü huylu tümöre rastlandığını aktaran Matar, projeye katılmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.