Gazzeliler soğukla da mücadele ediyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, “İşgalci güçlerce evleri yıkılan mülteciler, soykırımın başladığı günden beri çadırlarda yaşıyor. Yaklaşan soğuk hava dalgaları ve dondurucu koşullar daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir. Gazze’deki 135 bin mülteci çadırının yüzde 81’i, yani 110 bin çadır kullanılamaz hâle geldi” dedi.

İsrail’in evsiz, yurtsuz bıraktığı Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, yıpranmış çadırlarda ısınma imkanlarından yoksun bir şekilde zorlu şartlarda hayat mücadelesi veriyor. Geçen günlerde soğuktan ölüm haberlerinin geldiği ve yeni bir soğuk hava dalgasının yaklaştığı Gazze’de, yeni acıların yaşanmasından endişe ediliyor.

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