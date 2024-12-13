Geçiş süreci şeffaf ve adil olmalı

G7 ülkeleri, Suriye’de güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime yol açacak bir geçiş sürecini desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

Suriye’de Beşar Esad’ın 24 yıllık yönetiminin sona ermesinin ardından, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği G7 ülkeleri açıklama yaptı. Dönem Başkanı İtalya tarafından yapılan açıklamada, “hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasına, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe saygıyı temin eden güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime yol açacak bir geçiş sürecini desteklemeye hazırız” denildi. Açıklamada, “G7, bu standartlara uyan ve bu süreçten sonuç alan gelecekteki bir Suriye hükümetiyle birlikte çalışacak ve ona tam destek verecektir” ifadeleri kullanıldı. Ankara - anka

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