Geleceği ortadan kaldıran savaşları reddedin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, barış duası konuşmasında, hayata değer vermenin önemine değinerek, ölüm eken ve geleceği ortadan kaldıran savaşların reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, liderlerin barış yollarını arayabilmesi için dua etti. İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma ile Ukrayna savaşı gibi gelişmeler nedeniyle 27 Ekim’i daha önce “dünya barışı için dua etme” ve “oruç tutma günü” olarak ilan eden Papa, Vatikan’ın Aziz Petrus Bazilikası’nda bu akşam bir saat boyunca dua etti. Bazilikadaki barış duasında konuşan Papa, hayata değer vermenin önemine değinerek, ölüm eken ve geleceği ortadan kaldıran savaşların reddedilmesi gerektiğini söyledi. Papa, barış duası etkinliğini, liderlerin barış yollarını arayabilmesi için dua ederek tamamladı. Papa, daha önce benzer şekilde 2013’te Suriye Savaşı nedeniyle bir barış duası etkinliği yapmıştı. Vatikan - aa

***

Amerikalı Yahudiler “ateşkes” çağrısı yaptı



ABD’de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail’in Gazze operasyonunu durdurması için New York’taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek “acil ateşkes” çağrısında bulundu. “Barış için Yahudi Sesi” (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York’un en büyük tren istasyonu Grand Central’in ana yolcu salonunu işgal etti. Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken, “Filistin özgür olmalı”, “Ateşkes, hemen şimdi”, “Hemen ateşkes talebiyle Grand Central’i ele geçir”, “Tarihin doğru tarafında bizimle olun” yazan dövizler taşıdı.