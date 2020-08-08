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8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Geriye enkaz yığınları kaldı

08 Ağustos 2020, Cumartesi 10:43
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın en önemli ithalat üssü olan ve temel gıda maddeleri için büyük bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'ndan geriye enkaz yığınları kaldı.

4 Ağustos salı günü 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesiyle yerle bir olan Beyrut Limanı'ndaki ağır yıkımı görüntüledi. Başkentin can damarı olan ışıltılı liman adeta hayalet bir şehri andırıyor. 

Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Ekonomik krizle boğuşan ülkenin en önemli ithalat üssü olan ve patlamadan önce temel gıda maddelerinden ilaca kadar her türden hayati ürüne erişim sağlanan limanda şimdi bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Ancak yıkımın boyutları o kadar büyük ki sadece enkazın kaldırılmasının bile uzun bir zaman alacağı tahmin ediliyor.

Patlamada ağır bilanço: 154 ölü, 6 bin yaralı

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi. 

Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

AA

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