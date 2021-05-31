"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

GKRY'deki seçimlerde ırkçı ELAM en fazla güçlenen parti oldu

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:37
Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenen parlamento seçimlerinde aşırı sağcı, ırkçı olarak bilinen ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı.

Rum basınında yer alan habere göre, seçime katılım oranı yüzde 65,7 olarak açıklandı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, şu ana kadar meclise girebilmek için gerekli olan yüzde 3,6'lık seçim barajını 7 siyasi partinin geçtiğini bildirdi.

Rum kesiminde muhafazakar-merkez sağ parti konumdaki ve Rum meclisinde 18 sandalyeye sahip Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), seçimi yüzde 27,77'lik oy oranıyla ilk sırada tamamladı. DİSİ, ilk sıradaki yerini korumasına rağmen 2016'daki seçime göre yüzde 2,9 oy kaybetti.

Rum meclisinde 16 milletvekili bulunan ana muhalefet ve sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 22,32'lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. AKEL, önceki seçime göre yüzde 3,3 oranında oy kaybetti.

Meciste 9 sandalyesi bulunan Kıbrıs Rum milliyetçisi Demokrat Parti (DİKO) sandıktan üçüncü çıktı. DİKO, oyların yüzde 11,30'unu alırken bir önceki seçime göre yüzde 3,2'lik düşüş yaşadı.

ELAM en fazla güçlenen parti oldu

Aşırı sağcı ve ırkçı ELAM, seçimden en fazla güçlenerek çıkan parti oldu. 2016'da seçim barajını kıl payı geçerek 2 milletvekiliyle temsiliyet kazanan ELAM, oylarını yüzde 3 oranında artırdı. Türkiye ve KKTC karşıtı eylemlerle bilinen ELAM, oylarını 3,71'den 6,78'e çıkardı.

Güney Kıbrıs’ta dördüncü parti olma konusunda EDEK ile ELAM arasında son sandıklara dek kıyasıya bir yarış yaşandı. ELAM yüzde 6,78, EDEK ise yüzde 6,72 oy aldı.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ise oyların 6,72'sini alarak beşinci parti oldu.

Demokratik Cephe (DİPA) yüzde 6,11 oy alırken, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de yüzde 4,41 oy oranıyla meclise girmeyi başardı.

AA

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

    DSÖ güçlendirilecek

    NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

    Mavi Marmara'daki Alman yolcu: Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

    "Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Sovyetlerin 'Büyük Açlık' zulmü unutulmuyor: Milyonlarca Kazak ölüme mahkum edildi

    Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

    Bosna Hersek'te yeni toplu mezar tespit edildi

    Milliler, Gine maçına hazır

    Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

    Myanmar'daki darbe karışıtları: Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyoruz

    Türkiye ile Yunanistan 'aşı' konusunda anlaştı

    'Sigarayı bırakanların kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor'

    'Kamu işçisinin en düşük brüt ücreti 4 bin 800 TL olsun'

    Mavi Marmara saldırısında 11 yıl geride kaldı

    Myanmar'daki Müslümanlardan demokrasi ve adalet için yeni adım

    Gözler 'normalleşme adımları'nın ele alınacağı Kabine toplantısında

    ABD, Merkel’i de izlemiş

    Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Ey zalimler; gideceğiniz yer kabir değil mi?
    Mehmet KARA

    Bu hale nasıl gelindi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Binbaşı Mehmet Kayalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    “Sizi rahatsız etmeye geldim!”
    Genel

    'Yeni Asya şahıs değil, şahs-ı manevî hareketidir'
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, bulaşık eliyle intizamı bozuyor
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlerimizde merkezi güçlendirelim
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin (ra) hareket metodu yok muydu? -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.