Guterres: Süslü konuşmalar yerine somut taahhütlerde bulunun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşecek İklim Zirvesi'ne katılacak liderlerden, süslü konuşmalar yerine somut taahhütlerde bulunmalarını istediğini söyledi.​

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin New York kentinde gerçekleşecek BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri Öncesi düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı. İklim değişikliğine karşı mücadelenin kaybedildiğine dikkati çeken ve 23 Eylül'de İklim Zirvesi düzenleyeceğini belirten Guterres, "Liderlerden İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini istedim" dedi. Guterres, Paris İkim Anlaşması'ndan çekilen ve İklim Zirvesi'ne katılması beklenmeyen ABD'nin ise anlaşmaya geri dönmesinin önemli olduğunu söyledi.

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