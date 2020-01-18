Hafter destekçileri petrol ihraç limanını kapattı

Libya'nın doğusunda Halife Hafter'i destekleyen kalabalık bir grup, petrol ihracatının durdurulması için el-Zuveytine limanını işgal etti.

Bölgedeki kaynakların verdiği bilgilere göre, bir grup gösterici ülkenin doğusunda petrol ihracatının yapıldığı önemli merkezlerden Zuveytine limanına baskın düzenleyerek, görevlilerden limanın kapatılmasını istedi. Hafter destekçisi işgalci grup, limandan ihraç edilen petrol gelirlerinin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine gittiğini belirterek, limandaki işlemlerin durmasının ardından, diğer limanların da benzeri şekilde kapatılacağını duyurdu.

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