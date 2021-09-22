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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' devretti

22 Eylül 2021, Çarşamba 21:21
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti.

Halife Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'yi kendisinin yerine "başkomutan" olarak atadı.

Kararda, Nazuri'nin 23 Eylül Perşembe günü başlayıp 24 Aralık'ta sona ermek üzere 3 aylık bir süre için bu görevi üstleneceği belirtildi.

Böylece Hafter, bir yandan 24 Aralık'ta yapılması planlanan Libya seçimlerine hazırlanırken, öte yandan Temsilciler Meclisinin tek taraflı ve Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybetmesi halinde tekrar "görevine" dönebilecek.

AA

Etiketler: Hafter, seçim
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