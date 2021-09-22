Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' devretti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti.

Halife Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'yi kendisinin yerine "başkomutan" olarak atadı. Kararda, Nazuri'nin 23 Eylül Perşembe günü başlayıp 24 Aralık'ta sona ermek üzere 3 aylık bir süre için bu görevi üstleneceği belirtildi. Böylece Hafter, bir yandan 24 Aralık'ta yapılması planlanan Libya seçimlerine hazırlanırken, öte yandan Temsilciler Meclisinin tek taraflı ve Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybetmesi halinde tekrar "görevine" dönebilecek. AA

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.