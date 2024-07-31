Hamas: Cezasız kalmayacak

Reuters haber ajansına konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastı amaçlarına ulaşmayacak vahim bir tırmanış olarak değerlendirdi.
Sami Ebu Zuhri, “İsrail işgal (güçlerinin) kardeş Haniye’ye suikastı, Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanıştır” diyerek Hamas’ın yolunda devam edeceğini ve ‘zaferlerinden emin olduklarını’ kaydetti.
Hamas’ın El Aksa televizyonuna göre, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk da Haniye suikastının ‘cezasız kalmayacak korkakça bir eylem’ olduğunu belirtti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi