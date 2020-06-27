Heykellere Trump koruması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tarihî anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını, Twitter hesabından duyurdu.

Trump, açıklamasında, “Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet ihtiva eden suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor.” ifadelerini kullandı. 25 Mayıs’ta Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık 2 hafta süren geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler esnasında ve sonrasında ülkenin farklı yerlerindeki kölelik yanlısı tarihi şahsiyetlere ait heykeller, göstericiler tarafından hedef alınmış; bazıları yıkılmıştı. AA

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