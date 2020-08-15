Hindistan Başbakanı: Koronavirüs aşısı için seri üretime hazırız

Hindistan Başbakanı Narenda Modi ülkesinin koronavirüs aşısı seri üretimine geçmeye hazır olduğunu söyledi. Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Narendra Modi bilim insanları onay verdiği takdirde Covid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Delhi şehrinde konuşan Modi, "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" dedi. Hindistan Başbakanı aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Bağımsızlık Günü'ne katılan askerler günler öncesinden karantinaya alındı. Covid-19 salgını sebebi ile küçük katılımla yapılan kutlamada 4 bin davetli yer aldı. Davetliler birbirlerinden 6'şar adım uzakta durdu. Resmi törenin düzenlendiği 17 yüzyıldan kalma Kırmızı Kale'de ambulanslar da koronavirüs belirtisi gösteren birisi olursa acil müdahale etmek için hazır bekledi.

Modi, Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını söyleyerek 1.3 milyar nüfuslu ülkede her vatandaşın dijital sağlık kimliği olacağını ifade etti. Modi, bu sayede doktor rendevusu almak için ya da sağlıkla ilgili başka bürokratik işlemler için yaşanan zorlukların ortadan kalkacağını belirtti.