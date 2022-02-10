Hindistan'da başörtüsü yasağına maruz kalan öğrencilere bir destek de Bangladeş'ten

Bangladeş'teki Dakka Üniversitesinde yaklaşık 50 öğrenci kampüste bir araya gelerek başörtüsü konusunda Hindistan'daki Müslüman öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Başörtülü öğrenci Muskan Khan'dan saygısızlığa ve saldırıya tepki: Korkmuyorum

Öğrenciler, başörtüsü takmanın dünyadaki Müslüman kadınların kişisel bir tercihi ve dini uygulama olduğu kadar bir seçim özgürlüğü meselesi olduğunu ve hiçbir devletin kişinin kişisel ve dini özgürlüklerine müdahale etme hakkının olmadığını vurguladı.

Bangladeşli öğrenciler, Karnataka'da üniversiteye girmek isterken sözlü tacize uğrayan Bibi Muskan ile dayanışma içinde olduklarını da aktardı.

Dakka Üniversitesinde hukuk öğrencisi Saleh Uddin Sifat, başörtüsü takan Müslüman kız öğrencilere yönelik baskıcı tutum nedeniyle Hindistan'da artan duruma dikkati çekerek 7 Ocak'ta Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir kolejdeki bazı kız öğrencilerin "ders saatlerinde belirli bir odada köşeye sıkıştırıldıklarını ve başkalarıyla derslere katılmalarının engellendiğini" belirtti.

Böyle bir adaletsizliğin medeni bir dünyada olamayacağının altını çizen Sifat, "Bu, çok ayrımcı bir politikadır ve Hindistan anayasasıyla korunan kişinin din özgürlüğüne apaçık müdahaledir." dedi.

Bir başka öğrenci Ashrefa Tasnim de "Kimsenin kimseyi başörtüsü takmaya veya takmamaya zorlama hakkı yoktur. Hiç kimse başörtüsü taktığı için zorbalığa uğramamalı veya taciz edilmemelidir. Bu, sadece dini sembol değil aynı zamanda seçme özgürlüğünü de içeren bir konudur." ifadesini kullandı.

Hindistan'daki faşist ve aşırılık yanlısı grupların, kadınların özgürleşmesini baskı altına almak istediğini belirten Tasnim, "Güney Asya ve ötesindeki barışsever öğrenci toplulukları, başörtüsünü yasaklayarak bölgedeki toplumsal uyumu bozmaya yönelik her türlü komploya direnecektir." diye konuştu.

Çok sayıda Bangladeşli, Muskan'ın videosunu sosyal medyada paylaşarak onun bir cesaret ve inanç sembolü olduğunu söyledi ve fotoğrafını sosyal medya profil resmi olarak kullandı.

Muskan'ın cesur tavrına atıfta bulunan birçok kişi, dünya liderlerini, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Müslümanlara uyguladığı baskıcı devlet politikasına karşı durmaya çağırdı.

Gazeteci Mustafa Mollick ise sosyal medya hesabı Facebook'ta Khan'ın başörtüsü takma hakkını savunmak için verdiği cesur mücadeleyi "iman" sembolü olarak nitelendirdi.

Başörtülü öğrenci Muskan'ın sözlü tacize uğradığı görüntüler

Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter'dan başörtülü öğrenci Bibi Muskan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaşmış, söz konusu görüntüler kısa sürede viral olmuştu.

Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Muskan'a destek mesajlarıyla paylaşılmıştı.

Paylaşımda, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Muskan'ın üzerine yürüdüğü; buna karşılık Bibi Muskan'ın ise "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel, görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.