10 şehir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli ile Giresun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat'ın güney ve doğusu, Tokat, Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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