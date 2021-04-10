Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Dünyada Türkiye ile birlikte en fazla Kovid-19 vakası bildiren Hindistan'daki artış rekor seviyeye ulaştı. Maharaştra eyaletinde kısıtlamalar artırıldı.

Son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısında Türkiye ve Hindistan'daki artış sürüyor.

Küresel çapta Türkiye'nin ikinci sırada geldiği günlük vaka sayısında Hindistan'da son 24 saatte 145 bin 384 yeni Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 205 bin 926 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük artış olarak kayıtlara geçti.

Can kaybı son beş ayın zirvesinde

Ülkede son 24 saatte 794 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü. Bu can kaybı son beş ayın en yükseği olurken Hindistan'da ölenlerin sayısı 168 bin 436'ya yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 990 bin 859'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 46 bin 600 kişinin tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.