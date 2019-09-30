Hindistan'da sel felaketi: 120 ölü

Hindistan’da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken, şu ana kadar en az 120 kişi öldü.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı araçlar tamamen sular altında kaldı. Sel sebebiyle evler çökerken yollar ve dükkanlar tamamen sular altında kaldı. Ölü sayısının yüksek olmasının sebebi ise evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulma ve yılan ısırmaları. Yardım ve kurtarma çalışmaları zor şartlar altında sürdürülüyor. Hindistan’da haziranda başlayan muson mevsimi eylül ayında sona eriyor ancak aşırı yağışlar ülkede su taşkınlarına ve sele yol açtı. Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda öldü. Ballia eyaletinde ise sel riski sebebiyle 900 mahkumun kaldığı hapishane boşaltıldı. Selde en fazla zararı Bilhar eyaletinin başkenti Patna gördü. Evler, dükkanlar ve hastane sular altında kaldı. Yetkililer 6 yıl sonra muson yağmurlarının mevsim ortalamasını aştığını bildirdi. Güney Asya'da haziran-eylül aylarında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar en az 400 kişi öldü. Euronews Türkçe

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