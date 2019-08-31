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31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hindistan'da yaklaşık 2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

31 Ağustos 2019, Cumartesi 12:19
Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da 1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkaran listenin son versiyonu yayınlandı.

Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi, komşu Bangladeş’in Pakistan’dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini kanıtlayabilenlerin yer aldığı bir belge.

BBC'de yer alan habere göre, bu liste dışında kalanların 120 gün içerisinden itiraz etmesi gerekiyor. Sonrasında ne olacak ise net değil.

Hindistan sürecin Bangladeşli yasadışı göçmenlerin tespit edilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Yeni Delhi Yönetimi, eyalet hapishanelerinde bulunan geçici kamplarda halihazırda yabancı olduğundan şüphelenilen binlerce insanı gözaltında tutuyor.

Listenin geçen yıl yayınlanan taslak versiyonunda dört milyon kişi dışarıda bırakılıyordu.

Etiketler: Hindistan, vatandaşlık
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