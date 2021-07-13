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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hollanda Başbakanı Rutte’den Kovid-19 özrü

13 Temmuz 2021, Salı 18:00
Hollanda’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülke genelinde uygulanan tedbirleri 26 Haziran’dan itibaren büyük ölçüde gevşeterek hata yaptıklarını ve sebeple halktan özür dilediğini açıkladı.

Hollanda’nın kamu haber ajansı NOS’un yayımladığı videoda Rutte, “Mümkün olduğunu düşündüğümüz şey gerçekleşmedi. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Rutte, ülkede yeniden yükselişe geçen günlük vak’a sayıları sebebiyle Kovid-19 tedbirlerinde yeniden sıkılaştırılmaya gidilmesine ilişkin geçen Cuma günü yaptığı basın toplantısında bu durumu dile getirmemesinin adil olmadığını düşündüğünü kaydetti. Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte söz konusu basın toplantısına yeterince iyi hazırlanmadıklarını itiraf ederken günlük vaka sayılarının hafta ortasında parlamentoda görüşüleceğini belirtti. Hollanda’da hükümet, vaka sayılarının günlük ortalama 500 civarına gerilemesi üzerine, 4 Temmuz’da planlanan gevşeme adımını 26 Haziran’a çekme kararı almıştı.

AA

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