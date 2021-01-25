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25 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Hollanda'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

25 Ocak 2021, Pazartesi 11:50
Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Yerel basında çıkan habere göre, Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasına izin verilmedi.

Polis, eylemcilere gösterinin izinsiz olduğu uyarısını yaptıktan sonra tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Amsterdam Belediyesinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğu hatırlatılarak, göstericilerin protesto hakkını kötüye kullandığı ifade edildi.

Eindhoven'da 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere de atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler, polise havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi.

Bazı göstericilerden yaralandığı eylemde 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Göstericilerin raylarda yürümesi nedeniyle tren seferlerinin bir süreliğine durdurulduğu kentte, istasyonlardaki bazı dükkanlar da yağmalandı.

Amsterdam'da, 17 Ocak'ta yapılan Kovid-19 protesto gösterisinde 150 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında dün, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

AA

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