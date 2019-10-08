'Hollanda'daki peçe yasağı islamofobiyi güçlendiriyor'

Birleşimiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da uygulanan çarşaf ve peçe yasağını eleştirerek bunun "İslamofobiyi güçlendirdiğini" savundu.

Bir hafta boyunca Hollanda'da yapılan araştırmanın ardından bri rapor yayımlayan Achiume, geçtiğimiz ağustos ayında yürülüğe giren bu yasanın "cinsiyet eşitliğini savunan bir ülkede yer almaması gerektiğini" savundu.

Raporda Achiume, "Bu yasanın onaylanması konusunda yürütülen siyasi tartışmalar açık ve net bir şekilde Müslüman kadınların kadınların hedef tahtasında olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yasa kapsamında, okul, hastane, devlet daireleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok kamuya açık alanda bu örtünün takılarak yüzün kapatılması yasaklandı. Yüzü tam olarak örten motosiklet kaskları ve yüz maskeleri takmak da bu tür alanlarda artık mümkün değil.

Belirlenen kurallara uymayanlar 150 Euro para cezasına çarptırılma riski ile karşı karşıya bulunuyor.