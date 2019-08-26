Hong Kong'da 36 kişiye gözaltı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda 36 kişi gözaltına alındı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda 36 kişi gözaltına alındı. Hong Kong Polis Gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan protesto gösterisi sonrası 29’u erkek, 7’si kadın 36 kişi gözaltına alındı. Kenttin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan bölgesine doğru ilerleyen dünkü gösterilerde göstericilerle polis arasında yaşanan arbede sonrası 15 polis de yaralanarak hastaneye sevk edildi. Arbede sırasında 6 polis tabancasına davranırken, bir polis de uyarı ateşi açtı. Açıklamada, göstericilerin kanun ve düzeni görmezden geldiği savunularak, yasa dışı davranışlar ve şiddet eylemleri kınandı. AA

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