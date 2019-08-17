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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hong Kong’da protestolar devam ediyor

17 Ağustos 2019, Cumartesi 12:00
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesine karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor.

Hong Kong’un Central semtinde bulunan Charter Garden bölgesinde toplanan binlerce gösterici “Gelecek nesli koru. Vicdanımız konuşsun” temasıyla yerel saatle 11.30’da toplandı.

Bölgede zaman zaman sağanak yağmurun bastırmasına aldırış etmeyen göstericiler, Hong Kong Meslek Ögretmenleri Birliği'nin organizasyonuyla toplanırken, suçluların Çin’e iadesi tasarısının tamamen geri çekilmesi ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın istifası yönünde taleplerini yineledi.

Göstericilerin taşıdıkları pankartlarda "Gelecek nesli koru, Tasarıyı tamamen geri çek. Öğrencileri Koru. Yürüyüşe destek ver. Şiddeti durdur. Cinsel, fiziksel şiddete ve istismara hayır." yazıları öne çıktı.

Çoğunu orta yaş sınıfı kişilerin oluşturduğu toplantı sonrası göstericiler, Hong Kong Yerel Hükümet Konağına doğru ilerlemeye başladı.

Hong Kong’da düzenlenen göstericiler üçüncü ayına girerken son zamanlarda Çin hükümeti Hong Kong’un sınırında bulunan Şıncın kentinde güvenlik güçlerinin yaptığı tatbikatlarla bölgeye yönelik müdahalenin sinyallarini verirken, göstericilerden buna ihtimal verecşnler de vermeyenler de var.

Meslek Öğretmeni Sum Ho, göstericilerin, tasarının geri çekilmesi, Hong Kong’daki öğrencilere yönelik kıyım yapılmaması, polisin şiddet eylemlerine yönelik soruşturma yapılması ve yerel hükümetin istifa etmesi yönündeki taleplerin "temel talepleri" olduğunu kaydetti.

Çin ordusunun Hong Kong’a müdahalesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu kaydeden Sum, Çin hükümetinin 30 yıl önce Tieanmın Meydanı’nda göstericilere yaptığı sert müdahalenin o dönemde Hong Kong’da kendilerini de korkuttuğunu söyledi.

Sun, "Ancak bugün, 30 yıl önce Tienanmın’da yaptıklarının aynısını Hong Kong’da yapacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

Emekli öğretmen Sun Lee de "Çin hükümeti ne isterse yapar, bu bizim kontrolümüzde değil." ifadelerine yer verdi.

Hong Kong’da bugün Charter Garden gösterisinin yanı sıra öğleden sonra Hun Hom bölgesinde de gösteri yapılması planlanıyor.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

AA

Etiketler: hong kong
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