Hong Kong'daki protestoculardan Tayvan'a çağrı

Hong Kong'da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, Tayvan halkının da gösteri yapması gerektiğini söyledi. Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Hong Kong’da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Tayvanlı yetkililerle görüşmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere Tayvan'ı ziyaret ediyor. Wong yaptığı basın toplantısında Hong Kong ve Tayvan'ın aynı kaderi paylaştığını belirterek, Tayvan'da da sokak protestolarının düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi. AA

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