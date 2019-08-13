HRW’den Hindistan’a çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan’a, “Cammu Keşmir’deki sokağa çıkma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi gibi tüm kısıtlamaları kaldırması ve siyasî tutukluları serbest bırakması” çağrısı yaptı.

Örgütün Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararlarının ardından uyguladığı kısıtlamalara ilişkin açıklamada bulundu. Hindistan’ın kararının üzerinden bir hafta geçtiğini, ancak sokağa çıkma yasağı, internet ve tüm iletişim erişiminin engellenmesi gibi kısıtlamaların sürdüğünü aktaran Ganguly, “Keşmirliler çoğunlukla tecrit altında, liderleri gözaltına alındı. Telefonlar, hatta sabit telefon hatlarının bağlantısı kopmuş durumda. İnternet yok. Bugün bayramda Keşmirli Müslümanların ana camileri onlara kapalıydı.” ifadelerini kullandı. AA

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