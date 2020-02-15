İdlib'de 100'e yakın İran destekli terörist öldü

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi saflarında savaşırken ölen İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi Deyrizor'a getirildi.

İdlib'de rejim güçleri saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar, ağır kayıplar veriyor. AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi ile çok sayıda yaralı, çarşamba ve perşembe günü Deyrizor'a gönderildi. İçlerindeki Suriyelilerin cansız bedenleri Deyrizor'un Elbukemal ilçesine defnedilirken yabancı teröristlerin cesetleri ise cenaze töreninin ardından Irak'a gönderildi. AA

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