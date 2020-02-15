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15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

İdlib'de 100'e yakın İran destekli terörist öldü

15 Şubat 2020, Cumartesi 12:15
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Beşşar Esed rejimi saflarında savaşırken ölen İran destekli yabancı terörist gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi Deyrizor'a getirildi.

İdlib'de rejim güçleri saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar, ağır kayıplar veriyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi ile çok sayıda yaralı, çarşamba ve perşembe günü Deyrizor'a gönderildi.

İçlerindeki Suriyelilerin cansız bedenleri Deyrizor'un Elbukemal ilçesine defnedilirken yabancı teröristlerin cesetleri ise cenaze töreninin ardından Irak'a gönderildi.

AA

Etiketler: İdlib, İran, destek, terörist
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  • HÜSEYİN İLHAN

    15.2.2020 12:30:05

    Acip bir durum.Müslüman bir ülkede özellikle ABD-İSRAİL ikilisinin tezgahladığı bir kardeş kavgasında ölen ve öldüren ALLAH ALLAH diyen. Afganistan,Irak acı ibretlikleri ile hala hafızalarda iken şimdide SURİYE-LİBYA-YEMEN. Allahın emrine,Resulünün sünneti seniyyesine tam ittiba etmek gerek hemen.

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