İdlib'de Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 6 sivil öldü

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere yönelik yoğun hava saldırılarında 6 sivil öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 6 sivil öldü.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ve Han Şeyhun ilçesine, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Cibala, Bsida, Rekaya, Nukeyyer, Hiş ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında Maarratinnuman'da ve Hiş'de 3'er olmak üzere 6 sivilin öldüğünü söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Hiş köyüne saldırı düzenledi.