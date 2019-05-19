İdlib'de gıda noktaları hedef alınıyor

Esed rejimi ve müttefiği İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde balık çiftliklerini yağmalamalarının ardından ekili tarım arazilerini bombaladı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Hama ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alan kırsal kesimindeki kırsalında, hasat zamanı gelen tarım arazilerini ateşe verdi. Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, dün Hama ilinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan Tel Havvaş, Ez Zekat, Es Sıhriyye ve El Habit köylerindeki ekili tarlaları bombaladı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, bombardıman sonrası tarlalarda çıkan yangını bölge halkının da yardımıyla söndürmeye çalışıyor. Arazilerde çoğunlukla buğday, arpa, nohut ve kimyon ekili olduğu öğrenildi. Rejim güçleri, önceki gün de aynı bölgede, El Huveyz, El Huveyce, Et Tüveyne ve El Şeria köylerindeki balık çiftliklerini yağmalamıştı. AA

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