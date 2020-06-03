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İki Amerika

03 Haziran 2020, Çarşamba 18:26
Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, Trump’a seslenerek, “Artık sessiz kalamam, vatandaşlar düşmanımız değildir” dedi. Öte yandan Amerikan polisiyle İsrail güvenlik güçleri arasındaki eğitim ortaklığı gündeme taşındı.

ABD Başkanı Trump’ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi’nin önünde İncil’le fotoğraf çektirebilmesi için polisin barışçıl protestoları plastik mermi ve biber gazı ile dağıtmasıyla ilgili The Atlantic için bir yazı kaleme alan Mullen, “Bugüne kadar Başkan Trump’ın liderliği hakkındaki sorunlar hakkında konuşmaktan kaçındım. Ancak artık bir patlama noktasındayız ve son haftalarda olanlar sessiz kalmayı imkânsız hâle getirdi” ifadelerini kullandı. T24’deki habere göre vatandaşların barışçıl protesto haklarını savunması gerektiğini ifade eden Mullen, “Polis şiddeti ve uzun süredir süre gelen siyahlara karşı adaletsizlik ile yüzleşmeliyiz” dedi. Anayasa’nın Afrikan Amerikalılara da aynı hakları verdiğini hatırlatan eski genelkurmay başkanı, “Vatandaşlar düşmanımız değildir ve asla düşmanımız haline gelmemeliler” sözleriyle Washington’a seslendi. 

Amerikan polisleri İsrail’den eğitim alıyor

Filistin yanlısı bir grup, Floyd’un öldürülmesi sonrası ABD’nin yanı sıra birçok yerde gösterilerin fitilini ateşleyen polis şiddeti sonrası Amerikan polisiyle İsrail güvenlik güçleri arasındaki eğitim ortaklığını gündeme taşıdı. ABD Filistin Hakları Kampanyası (USCPR) adlı grup, ülkede Afrika kökenli vatandaşların polis tarafından öldürülmesinde İsrail’i sorumlu tuttu. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Amerikan polisinin insan hakları ihlâllerine yol açan şiddet içerikli taktikleri İsrail güvenlik güçlerinden öğrendiğini savunan grup paylaştığı tweet’te “İsrail ordusu Amerikan polisine ırkçı ve sert polislik taktikleri öğretiyor, bunlar da siyahileri ve Latin kökenlileri sistematik bir şekilde hedef alıyor. Son zamanlarda George Floyd, Breonna Taylor ve Ahmaud Arbery’nin öldürülmesi, radikal ve sistematik şiddetin örnekleri oldu” ifadelerini kullandı. Grup paylaşımına ayrıca Uluslararası Af Örgütü’nün 2016 tarihli “Amerikan polis teşkilâtlarının çoğu nereden eğitim alıyor: Kronik insan hakları ihlalcisi İsrail’den” başlıklı raporun linkini de ekledi.

Ulusal Muhafızlar da Floyd için diz çöktü

ABD’de George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine karşı tırmanan öfkeyi bastırmak için Başkan Donald Trump tarafından birçok şehre konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar göstericilerle dayanışma sergiledi. Ülkenin dört bir yanından, Floyd için adalet arayan göstericilerle dayanışma için diz çöken askerlerin görüntüleri geldi.

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Beyaz Saray’a ikinci demir tel

ABD’nin Minneapolis şehrinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 8. gününde de devam etti.

T24’deki habere göre üst üste meydana gelen protestoların ardında başşehir Washington’da bulunanan Beyaz Saray’ın çevresine yeni bir demir tel çekildi. Telin arkasında kasklı ve kalkanlı polislerin nöbet tuttuğu görüldü.

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