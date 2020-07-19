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22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'İkinci bir toplu karantinayı kesinlikle kullanmak istemiyorum'

19 Temmuz 2020, Pazar 10:50
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazar günleri yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, tüm ülkeyi kapsayan karantina uygulamasını "nükleer caydırıcılığa" benzeterek, "Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda olacağımızı da sanmıyorum." ifadesini kullandı. 

Noel'de "büyük ölçüde normale dönmeyi" umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki süreçte gerek duyulması halinde "yerel düzeyde" karantina kararları alabileceklerini vurguladı.

İngiltere, kendi 5G altyapısını üretmek istiyor

İngiltere'nin Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının, ülkenin 5G altyapısından kullanmama kararına ilişkin de konuşan Johnson, "Bu şeylerden bazılarını kendimiz yapmaya, aynı düşüncedeki ülkelerle çalışmaya ve ekipmanları kurmaya başlayalım. Potansiyel, ister 5G ister fiber ister gigabit veya süper hızlı geniş bant internet olsun, muazzam. İngiltere, tüm bunlarda gerçekten çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki en çok can kaybı İngiltere'de

Kovid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan karantinada, 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Sonraki süreçte de aşamalı olarak perakende mağazaları, restoranlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz'dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı, 1 Ağustos'ta da evden çalışan personelin ofislere dönebileceği duyurulmuştu.

AA

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