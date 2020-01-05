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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

İngiltere: ABD'yi anlıyoruz

05 Ocak 2020, Pazar 15:26
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa diye nitelendirdi ve ABD'yi "anladıklarını" söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.

"Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz"

Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz." diyen Raab, bundan sadece teröristlerin yararlanacağını söyledi.

Cuma gününden bu yana Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile temas halinde bulunduğunu aktaran Raab, perşembe günü de yüz yüze görüşme için Washington'a gideceğini açıkladı.

İngiltere, dün vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

AA

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