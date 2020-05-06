İngiltere'de 'evde kal' çağrısına uymayan bilim kurulu üyesi istifa etti

İngiltere'de Covid-19 salgınına karşı "evde kal" stratejisini önererek hayata geçmesine öncülük eden epidemiyoloji uzmanı Prof. Neil Ferguson'ın iki kere yasağı deldiği ortaya çıktı. Ferguson, basına yansıyan olay üzerine bilim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Acil Durumlar Bilimsel Danışma Kurulu'nun İngilizce kısaltılmış adı Sage olarak anılan bilim kurulu, hükümetin koronavirüsle mücadele stratejisinin tasarlanmasında etkin bir rol üstleniyor. Ülkenin salgına karşı mücadelesinin bilimsel veri ve kanıtlara dayandığını vurgulayan hükümet bilim kuırulunun işlevini ön planda tutuyor. Euronews Türkçe

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