İngiltere'de hükümet yoksul öğrencilerin yemek ücretlerini finanse edecek

İngiltere'de hükümet, kış döneminde yoksul öğrencilerin yemek ücretlerini finanse etmeyi kabul etti.

Ülkede öğrencilere sağlanan "ücretsiz yemek kuponu" tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Söz konusu karar, futbolcu Marcus Rashford'un çocuk yoksulluğuna karşı sürdürdüğü kampanyanın ardından geldi. Muhafazakar Parti milletvekilleri daha önce İşçi Partisi'nin tatillerde de yoksul çocuklara ücretsiz yemek verilmesine yönelik bir önergesini, mevcut destek önlemlerinin yeterli olduğunu savunarak reddetmişti. İngiliz hükümeti 6 haftalık yaz tatili döneminde kupon uygulamasının kaldırılacağını açıklamış, ancak haziran ayında Manchester United forması giyen Marcus Rashford'un geniş destek gören girişimlerinin ardından hükümet geri adım atmıştı. Ayrıca hükümetin yemek öcretlerini finanse etmeyi kabul etmesinin ardından Başbakan Boris Johnson, futbolcu Rashford'u arayarak, kendisine hükümetin kararından bahsetti. Rashford, yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ta çocukların gıda yoksulluğuyla mücadele için atılan adımı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı. 1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den Öte yandan kampanya çerçevesinde Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Londra'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstleniyor. İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı yaklaşık 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması halinde sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyor. Alınan karar çerçevesinde Boris Johnson hükümeti yaklaşık 400 milyon sterlin bir kaynak ayıracak. Buna ailelere yiyecek ve faturalara yardım amaçlı yerel konseyler aracılığıyla dağıtılacak 170 milyon sterlinlik fon da dahil olacak. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.